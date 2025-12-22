Россия и Кыргызстан обсудили нарушения при поставках рыбной продукции

Россельхознадзор провел переговоры со Службой ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей продукции КР совместно с представителями ОсОО «Тянь Шань Форель» по вопросу выявленных нарушений при поставках рыбной продукции в Россию и оформления ветеринарных сопроводительных документов.

Российское ведомство в очередной раз сообщило ветеринарной службе КР о несоответствиях, обнаруженных при отгрузках рыбных товаров, для принятия корректирующих мер.



Кроме того, Россельхознадзор отметил, что в отношении ОсОО «Тянь Шань Форель» никакие ограничения на поставки рыбных продуктов со стороны службы не вводились.



Читайте по теме Экспортеры рыбы из Кыргызстана обвиняют Россельхознадзор в коррупционной схеме

Ветеринарная служба КР выразила готовность осуществлять предварительные консультации с Россельхознадзором при оформлении ветеринарных документов, а также при проведении лабораторных исследований и дальнейших отгрузках рыбной продукции в Россию.



Указанный подход позволит исключить проблемные вопросы при досмотре и учете грузов при ввозе в Россию. Такое решение удовлетворило всех участников переговорного процесса.

Напомним, что кыргызстанские производители рыбы, экспортирующие рыбу в Россию, бьют тревогу в связи с тем, что с недавних пор столкнулись с серьезными проблемами в своей деятельности. Представитель ОсОО «Тянь-Шань форель» Андрей Назаров обратился к руководству профильных государственных органов и СМИ с просьбой помочь в разрешении сложившейся критической ситуации.