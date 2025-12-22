Муфтий Кыргызстана: наступил месяц Раджаб, до Рамазана осталось два месяца

В Кыргызстане наступил священный месяц Раджаб — первый из так называемых «трех благословенных месяцев». Об этом 21 декабря сообщил муфтий Кыргызстана в своем обращении к верующим.

Он напомнил, что Раджаб наряду с Шаабаном и Рамазаном занимает особое место в исламе. По словам муфтия, в этот месяц пророк Мухаммед усиливал поклонение, а сам Раджаб считается вестником Рамазана — месяца поста и Корана.

Муфтий отметил, что Раджаб является месяцем очищения от грехов и накопления благих дел. В этом году он приходится на зимний период, когда дни короткие, а ночи длинные, что создает дополнительные возможности для молитв и поклонения.

Особо подчеркивается значение ночи Рагаиб, которая в этом году приходится на 25 декабря. Верующим рекомендуется провести ее в посте, молитвах и дуа. В обращении напомнили хадис, согласно которому есть пять ночей, в которые особенно принимаются молитвы, в том числе первая ночь месяца Раджаб.

Муфтий также призвал мусульман использовать этот месяц для духовной подготовки к Рамазану, так как между ними остается лишь один месяц — Шаабан. Он пожелал, чтобы Всевышний даровал народу мир, согласие и возможность встретить Рамазан в здравии и благополучии.

«Пусть будет благословенным месяц Раджаб, а пост и молитвы верующих будут приняты», — говорится в обращении.