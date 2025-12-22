11:10
USD 87.45
EUR 102.43
RUB 1.09
Общество

Муфтий Кыргызстана: наступил месяц Раджаб, до Рамазана осталось два месяца

В Кыргызстане наступил священный месяц Раджаб — первый из так называемых «трех благословенных месяцев». Об этом 21 декабря сообщил муфтий Кыргызстана в своем обращении к верующим.

Он напомнил, что Раджаб наряду с Шаабаном и Рамазаном занимает особое место в исламе. По словам муфтия, в этот месяц пророк Мухаммед усиливал поклонение, а сам Раджаб считается вестником Рамазана — месяца поста и Корана.

Муфтий отметил, что Раджаб является месяцем очищения от грехов и накопления благих дел. В этом году он приходится на зимний период, когда дни короткие, а ночи длинные, что создает дополнительные возможности для молитв и поклонения.

Особо подчеркивается значение ночи Рагаиб, которая в этом году приходится на 25 декабря. Верующим рекомендуется провести ее в посте, молитвах и дуа. В обращении напомнили хадис, согласно которому есть пять ночей, в которые особенно принимаются молитвы, в том числе первая ночь месяца Раджаб.

Муфтий также призвал мусульман использовать этот месяц для духовной подготовки к Рамазану, так как между ними остается лишь один месяц — Шаабан. Он пожелал, чтобы Всевышний даровал народу мир, согласие и возможность встретить Рамазан в здравии и благополучии.

«Пусть будет благословенным месяц Раджаб, а пост и молитвы верующих будут приняты», — говорится в обращении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355418/
просмотров: 331
Версия для печати
Материалы по теме
Муфтий КР: Нападение на женщину равносильно выступлению против Аллаха
Исламская академия откроется в Кыргызстане
Бишкекте ТМУга мүчө өлкөлөрдүн Азирети Муфтийлеринин VI жыйыны өтөт
Муфтият выдает имамам стипендии и заносит мечети в онлайн-базу
Кыргызстандын муфтийи аялдарга карата зордук-зомбулукту адилетсиздик деп атады
Муфтий Кыргызстана назвал большой несправедливостью насилие над женщинами
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Рамазан — месяц очищения сердец. Муфтий Кыргызстана обратился к верующим
Самаган ажы Мырзаибраимов назначен первым заместителем муфтия Кыргызстана
Орозо: что нужно знать мусульманам о предстоящем священном месяце
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят признавать смену имени и&nbsp;фамилии, оформленную за&nbsp;рубежом В Кыргызстане хотят признавать смену имени и фамилии, оформленную за рубежом
Новый автобусный маршрут &#8470;&nbsp;2&nbsp;запускают в&nbsp;Бишкеке Новый автобусный маршрут № 2 запускают в Бишкеке
В&nbsp;Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута &#8470;&nbsp;195 В Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута № 195
Школьники из&nbsp;КР заняли первое место на&nbsp;международной олимпиаде по&nbsp;робототехнике Школьники из КР заняли первое место на международной олимпиаде по робототехнике
Бизнес
Old Bishkek: движение по&nbsp;проспекту Чуй открывается в&nbsp;рабочем режиме Old Bishkek: движение по проспекту Чуй открывается в рабочем режиме
&minus;80&nbsp;градусов ради жизни: гости KFC помогли врачам детской онкологии −80 градусов ради жизни: гости KFC помогли врачам детской онкологии
&laquo;Революция в&nbsp;одно касание&raquo;: как MBANK научил смартфоны платить без интернета «Революция в одно касание»: как MBANK научил смартфоны платить без интернета
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
22 декабря, понедельник
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 22 декабря Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 22 дека...
10:38
Насилие в школе Каракола: уволены чиновники и наказаны сотрудники милиции
10:36
Министерство культуры наградило креативную команду D Billions
10:35
Первый рейс кыргызских паломников в хадж состоится 11 мая 2026 года
10:33
Муфтий Кыргызстана: наступил месяц Раджаб, до Рамазана осталось два месяца