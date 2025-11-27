В Кыргызстане оценят качество дошкольного образования

Министерство просвещения объявило тендер на закупку услуг независимой организации для основного мониторинга качества дошкольного образования.

По данным ведомства, цель тендера — определить независимую организацию, способную провести комплексную оценку качества дошкольного образования в соответствии с государственным образовательным стандартом «Дошкольное образование и уход за детьми».

К участию приглашаются независимые эксперты и профессиональные организации, имеющие опыт работы в сфере мониторинга и оценки качества образования.

По данным портала госзакупок, на приобретение услуги планируется выделить 6,6 миллиона сомов.

Мониторинг должен быть проведен в течение двух месяцев (восемь недель), ориентировочно в декабре 2025 года — январе 2026-го. На подготовку аналитических и цифровых отчетов отводится месяц.

Предложения поставщиков принимаются до 9 декабря.