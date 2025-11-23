Температурные рекорды. Самым холодным 23 ноября в Бишкеке было в 1960 году

Самым холодным 23 ноября в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было в 1960 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали -21,2 градуса.

Самым теплым — в 1964-м, когда температура составила +22,9 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры ноября для столицы составляет 4,2 градуса.

За все время наблюдений самым холодным был ноябрь 1952 года со среднемесячной температурой -4,1 градуса.

Самым теплым — ноябрь 2023-го со средней температурой +9,1 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 23 ноября в столице ясно. Днем воздух прогреется до +12 градусов, а ночью температура опустится до +1 градуса.