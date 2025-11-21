В Кыргызстане объявлен конкурс на ОРТ в 2026-2028 годах

Министерство науки, высшего образования и инноваций объявило конкурс по отбору независимой тестовой службы для Общереспубликанского тестирования (ОРТ) в 2026-2028 годах.

По данным ведомства, к участию приглашаются негосударственные организации, имеющие опыт независимой оценки знаний в сфере образования с применением современных методов тестирования, а также опыт разработки тестовых заданий различного уровня сложности и направленности по предметам, предусмотренным государственным образовательным стандартом и школьными программами.

Выбранная организация будет проводить тестирование на независимой основе, обеспечивая прозрачность, объективность и единые условия для всех участников ОРТ.

Срок подачи документов: в течение 16 календарных дней со дня опубликования объявления о конкурсе на официальном сайте министерства.

Напомним, с 2002 года ОРТ в Кыргызстане проводит Центр оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО). В 2023-м на конкурс поступила только одна заявка — от ЦООМО.