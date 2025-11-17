22:11
Общество

В Бишкеке расширили и заасфальтировали улицу 9 Января

Муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» завершило укладку асфальта на улице 9 Января на участке от улицы Мессароша до улицы Кайназарова. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

В рамках работ была проведена кирковка старого покрытия, подняты инженерные колодцы, установлены тротуарные и дорожные бордюры, а также ирригационная система. После подготовки основания дорожники уложили горячую асфальтобетонную смесь.

Отмечается, что дорога стала шире за счет демонтажа заборов и пристроек, выходивших за пределы красной линии.

На данный момент укладка асфальта полностью завершена, продолжаются работы по поднятию инженерных люков. После этого начнется нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков.

По данным мэрии, ремонт улицы 9 Января и переулка Дубосековский обеспечили доступ к школе № 49 для жителей и учащихся.
