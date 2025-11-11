В Бишкеке презентовали книгу Виктора Козодоя «Цивилизация сибирских кыргызов», сообщили в администрации президента КР.

Государственный секретарь Марат Иманкулов отметил, что издание представляет собой не просто научное исследование, а акт культурного возрождения и глубокого уважения к историческому наследию кыргызского народа. По его словам, научный труд профессора Виктора Козодоя служит прочным мостом между кыргызской и российской научными школами, а подлинная наука объединяет народы.

«Мы становимся свидетелями того, как усилиями выдающегося российского ученого возвращаются из глубины веков страницы, раскрывающие истоки кыргызской государственности, духовности и самобытности. Эта книга — акт уважения к памяти предков, чье наследие формировало цивилизацию, способную преодолевать пространство и время», — сказал Марат Иманкулов.

Виктору Козодою от имени президента Садыра Жапарова вручен памятный подарок в знак признательности за его вклад в изучение истории кыргызского народа и укрепление гуманитарных связей между странами.