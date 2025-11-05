Портал госуслуг Tunduk станет доступен в Казахстане

Электронный портал госуслуг Tunduk в ближайшее время начнет работать и на территории Казахстана. Об этом сообщил заместитель руководителя управделами президента по вопросам цифровизации Алмаз Раимбеков.

По его словам, граждане Кыргызстана смогут предъявлять государственные документы, включая водительское удостоверение, в электронном формате через приложение Tunduk. Эти документы будут иметь такую же юридическую силу, как и пластиковые.

Алмаз Раимбеков отметил, что в настоящее время ведутся переговоры о запуске Tunduk в Казахстане. Цель — упростить получение государственных услуг для граждан двух стран и приблизить цифровые сервисы к единому формату в Евразийском регионе.