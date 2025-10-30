16:23
Общество

Трассу Бишкек — Ош проверили перед зимним сезоном

Фото ГУОБДД. Трассу Бишкек – Ош проверили перед зимним сезоном

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) провело проверку состояния автодороги Бишкек — Ош перед наступлением зимы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, мероприятие организовано в связи с резким изменением погодных условий и направлено на предотвращение дорожно-транспортных происшествий.

В ходе осмотра проверена готовность дорожно-эксплуатационного предприятия № 9 к работе в зимний период. Руководителю организации выдано письменное предписание. Отмечено, что во время снегопадов и ухудшения погодных условий рабочие группы предприятия будут нести круглосуточное дежурство, обеспечивая очистку трассы и безопасное движение транспорта.

ГУОБДД призывает водителей учитывать погодные условия, соблюдать дистанцию и заранее подготовить автомобили к зиме.
