Минздрав планирует охватить пренатальным скринингом всех беременных к 2030 году

Председатель комитета по социальной политике Жогорку Кенеша Винера Раимбачаева провела рабочее совещание, посвященное реализации программы перинатального скрининга в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Депутат обозначила необходимость уделять особое внимание защите материнства и детства, раннему выявлению рождения детей с хромосомными аномалиями и врожденными дефектами, а также принятию профилактических мер.

«Внедрение пренатальной диагностики на всех уровнях здравоохранения и во всех регионах страны имеет важное значение для обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития», — сказала она.

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев отметил, что врожденные аномалии являются второй по значимости причиной младенческой смертности за последние три года.

Он подробно рассказал о планах поэтапной реализации Национальной программы по пренатальному скринингу. «В рамках программы поставлены задачи по созданию скринингового центра, стопроцентному охвату скринингом беременных женщин к 2030 году и другие стратегические цели», — сказал глава Минздрава.

Заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Кыял Жанузакова также обратила внимание на статистику, отметив, что к 2025-му в республике зарегистрировано более 217 тысяч лиц с ограниченными возможностями, в том числе более 37 тысяч детей.

«С 2020 по 2025 год численность людей с инвалидностью увеличилась на 10 процентов. Поэтому рост числа граждан с ОВЗ влечет за собой увеличение государственных расходов на социальные выплаты», — подчеркнула она.

В апреле депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Сыдыков предложил обязать всех беременных КР проходить пренатальный дородовой скрининг. Он отмечал, что это поможет выявить патологии плода на ранней стадии беременности и принять меры.