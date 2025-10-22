11:40
Общество

В Бишкеке открыли Дом юстиции и новый офис департамента пробации

В Бишкеке открыли Дом юстиции и новый офис департамента пробации при Минюсте.

В церемонии приняли участие заместитель председателя кабинета министров — министр юстиции Аяз Баетов, глава представительства Европейского союза в Кыргызстане Реми Дюфло и региональный представитель Управления ООН по наркотикам и преступности по Центральной Азии, Афганистану, Пакистану и Ирану Оливер Штольпе.

Дом юстиции объединил ключевые услуги системы — нотариат, ведомственный архив органов юстиции, ресурсный центр и мониторинговый центр министерства, обеспечивающий наблюдение в режиме реального времени.

По словам главы ведомства, открытие Дома юстиции отражает государственную политику, направленную на внедрение цифровых технологий и защиту прав человека.

Он создан за счет средств государственного и ведомственного бюджетов, а офис пробации реализован при поддержке Европейского союза и УНП ООН в рамках программы JUST4ALL.
