В Бишкеке дожди маловероятны. Прогноз погоды на 23-26 октября

В Бишкеке осадки маловероятны — такой прогноз дают синоптики.

23 октября ожидается солнечная погода. Ночью температура опустится до +5 градусов, а днем воздух прогреется до +23 градусов.

24 октября прогнозируется переменная облачность. Ночью — около +5 градусов, днем — до +23 градусов.

25 октября будет небольшая облачность. Ночью температура составит +8 градусов, днем поднимется до +25 градусов.

26 октября ожидается пасмурная погода. Ночью похолодает до +8 градусов, днем температура будет в пределах +25 градусов.