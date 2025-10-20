В ООН по правам человека призвали Кыргызстан не возвращать смертную казнь

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал власти Кыргызстана немедленно прекратить усилия по возврату смертной казни, предупредив, что такой регрессивный шаг станет серьезным нарушением международного права. Об этом сообщает Управление ООН по правам человека для Центральной Азии.

Кыргызстан прекратил применение смертной казни в 1998 году, а затем неизменно законодательно запретил ее в 2010 году после ратификации второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах (МПГПП). Этот договор обязывает государства-участников принять все необходимые меры для отмены смертной казни.

Однако после изнасилования и убийства девочки в конце сентября власти Кыргызстана предложили внести поправки в Конституцию, чтобы разрешить применение смертной казни за изнасилование ребенка, а также за изнасилование и убийство ребенка или взрослого, и выйти из протокола. Предполагается, что эти предложения будут вынесены на референдум в ближайшие недели, а в случае одобрения – направлены в парламент.

Комитет ООН по правам человека, контролирующий выполнение МПГПП, ясно дал понять, что, поскольку пакт и второй Факультативный протокол не содержат положений об их денонсации, отмена смертной казни юридически необратима для государств, принявших эти договоры. Это также означает, что государствам запрещается вновь вводить ее.

Кроме того, государству, ратифицировавшему протокол без оговорок, не разрешается применять смертную казнь даже за самые тяжкие преступления.

«Преступления, на которые ссылаются власти в качестве основания для возвращения смертной казни, безусловно, ужасны, и по ним надлежащим образом должно быть совершено правосудие. Однако нет доказательств того, что смертная казнь играет значительную роль в сдерживании тяжких преступлений», — заявил Тюрк.

«Я настоятельно призываю власти Кыргызстана отказаться от предложений по возвращению смертной казни, а вместо этого сосредоточить свои усилия на обеспечении эффективной защиты закона и надлежащего доступа к правосудию и возмещению ущерба. Ответом должен стать ориентированный на интересы жертв и обеспеченный адекватными ресурсами подход в борьбе с насилием, включая сексуальное насилие», — заявил Верховный комиссар ООН по правам человека.

Напомним, с инициативой вернуть смертную казнь за особо тяжкие преступления против детей и женщин выступил президент Садыр Жапаров. Поводом стало убийство 17-летней Айсулуу Мукашевой, похищенной, изнасилованной 27 сентября. Эта трагедия повлекла широкий общественный резонанс.

Поправки в Конституцию Кыргызстана, предусматривающие введение в стране смертной казни, уже вынесены на общественное обсуждение.

Кыргызстан также планирует отозвать ратификацию протокола ООН об отмене смертной казни.