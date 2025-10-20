«Бишкектеплоэнерго»: Оборудование на старте, готовы дать тепло

«Котельное оборудование полностью на старте, как будет команда, дадим тепло», — заявил в эфире «Биринчи радио» главный инженер МП «Бишкектеплоэнерго» Сабирали Кадыров.

По его словам, на балансе муниципального предприятия числится 113 котельных, из них 60 работает на газе, 19 — на электроэнергии, 21 — на твердом топливе, 1 — на пару и 12 находятся на техобслуживании.

«К предстоящему сезону подготовились, думаю, хорошо. В этом году на ремонт выделяли 65,4 миллиона сомов. Мы в принципе уложились, но проблема изношенности сетей по-прежнему актуальна, прорывы случаются», — сказал Сабирали Кадыров.

Заместитель главного инженера по внутридомовым сетям МП «Бишкектеплосеть» Юрий Дмитрущенко добавил, что подготовка к отопительному сезону идет круглый год и делится на капитальный, текущий или аварийный ремонт.

«Допустим, капитальный ремонт предполагает очень большой объем работ, которые планируются на период межотопительного сезона. По данным на 1 октября 2025 года, «Бишкектеплосеть» заменила 3 тысячи 374 метра тепловых сетей, проведен ремонт 19 насосных станций, построена новая насосная № 3, отремонтированы тепловые узлы в жилых домах, заменена изоляция и так далее. Тем не менее аварии случаются, и это неизбежно при таком износе — более 70 процентов сетей изношено. Наша задача — обеспечить бесперебойное теплоснабжение, особенно в отопительный сезон», — отметил он.

Напомним, начало отопительного периода в Бишкеке определяется при условии, что среднесуточная температура воздуха держится на уровне +8 градусов в течение пяти дней подряд.

В прошлом году отопительный сезон в столице стартовал 22 октября.