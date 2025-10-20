12:36
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Общество

«Бишкектеплоэнерго»: Оборудование на старте, готовы дать тепло

«Котельное оборудование полностью на старте, как будет команда, дадим тепло», — заявил в эфире «Биринчи радио» главный инженер МП «Бишкектеплоэнерго» Сабирали Кадыров.

По его словам, на балансе муниципального предприятия числится 113 котельных, из них 60 работает на газе, 19 — на электроэнергии, 21 — на твердом топливе, 1 — на пару и 12 находятся на техобслуживании.

«К предстоящему сезону подготовились, думаю, хорошо. В этом году на ремонт выделяли 65,4 миллиона сомов. Мы в принципе уложились, но проблема изношенности сетей по-прежнему актуальна, прорывы случаются», — сказал Сабирали Кадыров.

Читайте по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 20 октября: днем без осадков

Заместитель главного инженера по внутридомовым сетям МП «Бишкектеплосеть» Юрий Дмитрущенко добавил, что подготовка к отопительному сезону идет круглый год и делится на капитальный, текущий или аварийный ремонт.

«Допустим, капитальный ремонт предполагает очень большой объем работ, которые планируются на период межотопительного сезона. По данным на 1 октября 2025 года, «Бишкектеплосеть» заменила 3 тысячи 374 метра тепловых сетей, проведен ремонт 19 насосных станций, построена новая насосная № 3, отремонтированы тепловые узлы в жилых домах, заменена изоляция и так далее. Тем не менее аварии случаются, и это неизбежно при таком износе — более 70 процентов сетей изношено. Наша задача — обеспечить бесперебойное теплоснабжение, особенно в отопительный сезон», — отметил он.

Напомним, начало отопительного периода в Бишкеке определяется при условии, что среднесуточная температура воздуха держится на уровне +8 градусов в течение пяти дней подряд.

В прошлом году отопительный сезон в столице стартовал 22 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347760/
просмотров: 249
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрию Бишкека просят организовать по городу скверы и парки
Проект нового генплана Бишкека планируют опубликовать в ноябре
Бишкек готовится к зиме. Мэр потребовал ускорить ремонт котельных
Мэр Бишкека объявил дату открытия мусороперерабатывающего завода
Мэрия Бишкека передаст Минздраву две машины и кислородные концентраторы
Размер единовременных выплат малоимущим к знаменательным датам утвердил БГК
Бишкекский горкенеш отложил на неделю решение по повышению стоимости парковки
Крупные улицы в Бишкеке переименуют
Вместо халатов соцработникам в Бишкеке будут выдавать жилеты
Объекты электроснабжения, построенные в Бишкеке, передадут государству
Популярные новости
Иностранные студенты покидают&nbsp;КР: количество виз сократилось в&nbsp;четыре раза Иностранные студенты покидают КР: количество виз сократилось в четыре раза
В&nbsp;центре Бишкека, рядом с&nbsp;площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект В центре Бишкека, рядом с площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект
В&nbsp;Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни В Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни
Часть Бишкека останется без газа на&nbsp;несколько дней Часть Бишкека останется без газа на несколько дней
Бизнес
Великобритания поддерживает реформы и&nbsp;модернизацию Узбекистана Великобритания поддерживает реформы и модернизацию Узбекистана
Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и&nbsp;как защититься Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;России почти сравнялись Цены на топливо в Кыргызстане и России почти сравнялись
Получайте переводы KWIKPAY из&nbsp;России по&nbsp;коду в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Компаньон&raquo; Получайте переводы KWIKPAY из России по коду в мобильном приложении «Компаньон»
20 октября, понедельник
12:20
В аэропорту Гонконга самолет выкатился с полосы, столкнулся с авто и упал в море В аэропорту Гонконга самолет выкатился с полосы, столкн...
12:15
Выявлены грубые нарушения при строительстве жилого комплекса «Мадина резиденс»
12:08
За езду на пастбищных землях водителям эндуро-мотоциклов наложены штрафы
12:05
«Бишкектеплоэнерго»: Оборудование на старте, готовы дать тепло
11:52
В Узгене начали строить больницу стоимостью 1,35 миллиарда сомов на 380 коек