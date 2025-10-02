3 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — улица Ахунбаева, дом № 187, жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Тагай Бий, Бурана), «Арча-Бешик» (улицы Ахунбаева, Садырбаева, 27-я линия), отрезки улиц Молодежной, Сухомлинова, село Маевка (улицы Замандаш, Келечек, Берекет);

9.00-16.00 — отрезки улиц Салтанат, Профсоюзной, Ынтымак, Кубаныч, Кайназарова, Ильменской, Казыбек, Мамытова, Аманат, Месароша, Маданият;

9.00-18.00 — села Достук (улицы 1-12-я линия), Пригородное (улицы Серегина, Суворова, Дорожная, контуры № 216, 202), Нижняя Ала-Арча (улицы Солнечная, Мира, Трудовая, Курманалиева, Дружбы), микрорайон «Достук», дом № 1/10.

2 Таласская область

9.00-17.00 — села Кара-Сай, Чон-Кара-Буура.

3 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Горная Маевка (улица Насип уулу, дом № 22), Заречное (улицы Юбилейная, Ала-Арчинская, Набережная, Таласская, Сокулукская, Заречная, жилмассивы «3 га», «5 га», улица Садовая, переулок Аламединский), Сарбан (улицы Тогуз-Булак, Адигине), Джал (улицы Интернациональная, 60 лет СССР, Проектируемая, лагерь), Лебединовка (улицы Мичурина, Калинина, Колхозная), Торт-Куль (улица Мадиева), Васильевка (улица Комсомольская, переулки Почтовый, Октябрьский, Верхний, Солто-Ата);

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — Кара-Балта;

9.00-16.00 — села Новониколаевка (улицы Западная, Первомайская, Энгельса), Суусамыр;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — село Кичи Кемин (улицы Тологонова, Бектенова);

Кантский РЭС

10.00-14.00 — село Нижняя Серафимовка (улицы Подгорная, Речная);

9.00-18.00 — Кант (улицы Ленина, Пржевальского, Марковского, Герцена, Салиевой, Пушкина, Октябрьская, Некрасова, Люксембург, Валиханова, Набережная, МПС, Ишембаева, Абдраимова, Горького, Логвиненко, рынок, ОсОО «Кант Курулуш», ОМЗ «13-й кооператив»);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улицы Мамайская, Комсомольская, верхняя зона), Петровка (улица Озерная), Сретенка (улица Центральная);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Гавриловка (улицы Горького, Фрунзе, Пушкина, Степная, Забайкальская, Чекменева, Школьная, Северная, Дружбы, Новая, Олимпийская, Балыкбаева, переулки Забайкальский, Школьный, садовое товарищество «Южное»), Новопавловка (улицы Ала-Арчинская, Луговая, Фрунзе, Бейшеналиевой, Степная, Корсаковых, Северная, Колхозная, Крупской, Учительская, Садовая, Ворошилова, Лавровых, Громовой, Свердлова, Комсомольская, Школьная);

8.00-17.00 — село Новопавловка (улицы Алтын-Ордо, Эркин-Тоо, Ала-Тоо, контуры № 498, 484, улица Проектируемая, новостройка, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Байсуу, Береке, Берен, Жетиген, Катиев, Линия, Дыйканбаева, Жакшылык, Ак-Жол, Ак-Кайым, Таштанбек, Ак-Илбирс, Жаштык, Каттообек, Анаралы-Ата, Балбаев, Гулматов, Ийгилик, Сагын, Тилектеш, Тоголон-Ата, Ынтымак, Эргеш-Ата, Аксы, Талас, Жанузак у. М., Жаны-Куч, Арашан, Базаралы, Кетмен-Тобо, Кут-Ордо, Кызыл-Эмгек, Алтын-Бешик, Ак-Тал, Биримдик, Жолдубаев, Медер, Машрап кызы Сонун, С.Чокморов, Ч.Айтматов, Ыйман, Абдыкыяз, Сагын, Ак-Буура, Лущихина, Курманджан Датки, Белек, Биримдик, Келдибаев, Тынчтык, Ормон-Хан, новостройка);

9.30-17.00 — села Джаны-Пахта (улицы Чолпонкулова, Больничная, Садовая, Сагынбаева, переулок Сагымбаева, улицы Советская, Северная, Восточная, Школьная, Полевой Стан, Спортивная, Западная, МТФ, Шоссейная), Мирное (улицы Ленина, Октябрьская, Проектируемая);

9.00-12.00 — совхоз «Фрунзе» (улицы Проектируемая, Фрунзенская, Восточная, Карасуйская);

11.00-15.00 — село Маловодное (улицы Украинская, Красноармейская, переулок Школьный);

12.00-18.00 — село Кызыл-Туу (улицы Конок, Шаршембай, Проектируемая);

9.00-15.00 — села Кун-Туу (улицы Спортивная, Ленина, Заводская, Каменная, Иманалиева, Исмаила, Проектируемая, Новая, Молдосан, Царенко, Садовая, Сейдесембаева, Джамгырчинова, Ашырбек, Саадабая, Сырдыбай, Бейшеналиевой, Момунжанова, Кудайбергенов, Касым, переулок Больничный), Шалта (улицы Гагарина, Алмазбеков, Восточная, Даир, Шукуралиева, Жусупбек, Школьная, Иманалы, Проектируемая, Иманкул, Западная, Кадыралы, Мыктыбек, новостройка);

9.00-14.00 — село Торт-Куль (улицы Западная, Новая, Советская, Центральная, Проектируемая);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдовар (улицы Подгорная, Ленина, Комсомольская, Верхняя, Чапаева, Северная, Аптечная, Ворошилова, Скупченко, Масалкина, Смаилова, Мичурина, Подгорная, Колхозная, переулок Фабричный), Панфиловка (улица Центральная);

Чуйский РЭС

9.00-16.00 — Токмак (улицы Жантаева, Путейская, Октябрьская, Кошевого, Заводская, Покровская, 3-й микрорайон, дом № 17);

9.00-17.00 — село Шамши;

Иссык-Атинский РЭС