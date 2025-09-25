В КР предусмотрели 100 миллионов сомов на кредиты по развитию питомников

Для развития семеноводческих хозяйств и питомников, предназначенных для фермеров, предусмотрены льготные кредиты под 3 процента годовых. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, это создает благоприятные условия для ведения деятельности в сельскохозяйственной сфере. Цель программы — устойчивое развитие семеноводства и питомнических хозяйств, а также своевременное проведение сортозамены и обновления сортов.

Срок предоставления кредита составляет 36 месяцев, из которых 12 месяцев — льготный период. Общая сумма кредитных средств составляет 100 миллионов сомов.

Льготные кредиты под 3 процента выдаются семеноводческим хозяйствам и питомникам. Так, фермерское хозяйство «Тазажан» также получило льготный кредит и в настоящее время приобрело новые сорта зерновых культур для сортового обновления, что значительно облегчило их труд.

Следует отметить, что льготные кредиты под 3 процента также предусмотрены для улучшения породного состава скота и повышения его продуктивности путем обновления поголовья высокопородными животными отечественной и зарубежной селекции.