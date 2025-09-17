Работать с комфортом: водитель такси о заработке, целях и необычных заказах

Эрулан Толонбеков — 28-летний бишкекчанин. Вечерами он выходит на линию в роли таксиста. В интервью 24.kg он рассказал, сколько реально можно заработать сегодня в такси, а также о пассажирах, которые назвали в честь него ребенка, и о других необычных заказах.

— Ваша основная специальность далека от сферы пассажирских перевозок. Как вы оказались в такси?

— После женитьбы у меня, как и у многих, появились финансовые трудности. Не секрет, молодым семья приходится не так просто. Я начал искать дополнительные источники дохода. Перепробовал многое: был барменом, официантом, работал на кухне. Но в таких местах всегда есть свои нюансы, свои правила и не всегда удобный график.

Фото из личного архива

Изначально я решил попробовать себя курьером. Тогда в Кыргызстане только-только появился сервис заказа еды через «Яндекс Go». Купил скутер и после основной работы развозил заказы. Потом стало интересно попробовать себя в такси — друзья посоветовали, у них уже был опыт. Купил машину и начал совмещать доставку и перевозки. Вскоре полностью сосредоточился только на перевозках.

— Как выглядит ваш обычный рабочий день?

— В офисе я работаю с 8.00 до 17.00. Решаю задачи по основной работе. После выхожу на линию: обычно до 22.00, иногда до 00.00. Устраивает, что график гибкий — никаких начальников, все зависит только от меня. Я начинал с Kia Morning, на ней можно было брать только заказы «эконом». Недавно пересел на «комфорт» — и это другое ощущение. В «экономе» много заказов, динамика, но клиенты бывают разные, иногда агрессивные. В «комфорте» пассажиры спокойнее, в основном молодежь.

— А бывают какие-то особенные заказы или необычные случаи?

— Да, однажды возле Орто-Сайского рынка увидел какую-то суматоху. Оказалось, что у беременной женщины начались роды, а их машина не заводилась. Я помог — посадил ее к себе и отвез в роддом, благо, что он был неподалеку. Все закончилось благополучно. Муж женщины поблагодарил меня и даже сказал, что назовут ребенка в мою честь.

Фото из личного архива

— От водителей порой можно услышать жалобы. Если не секрет, сколько удается заработать?

— В пиковые месяцы, когда у меня было много долгов и я работал почти каждый день после офиса, зарабатывал около 70 тысяч сомов. В среднем, в более легком режиме, выходит около 40 тысяч. У «Яндекса» есть плюс — система бонусов: если выполняешь определенное количество заказов в неделю, получаешь дополнительные выплаты. Я стараюсь их делать, но не всегда успеваю из-за пробок и ограниченного времени.

Еще мне нравятся функции «Домой» и «По делам». Например, утром по дороге на основную работу я беру клиента — и это уже плюс к доходу. Вечером включаю «Домой» — и заказ довозит меня в сторону моего района тоже с клиентом. Очень удобно.

— Что бы вы могли посоветовать тем, кто лишь собирается прийти в сферу такси?

— Главное — ставить цели и работать. У меня была цель закрыть долги, и я рискнул: купил машину в кредит. Благодаря упорству смог выйти на нужный уровень. Молодым таксистам хочу сказать: просто работайте и идите к своим целям.