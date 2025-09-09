17:30
Общество

Казахстан стал лидером среди стран СНГ по медицинскому туризму

Казахстан вышел на первое место в СНГ по темпам развития медицинского туризма. Об этом сообщает агентство Kazinform со ссылкой на президента Казахстанской ассоциации медицинского туризма Кристину Кривец.

Минздрава Казахстана
Фото Минздрава Казахстана

Отмечается, что в 2022 году, когда была создана ассоциация медицинского туризма, зарегистрировали 1 тысячу 280 медицинских туристов. А в 2023-м их стало 8 тысяч, в 2024 году— уже 80 тысяч.

«Это очень резкий рост, который показывает, что Казахстан становится заметным игроком в регионе», — отметила Кристина Кривец.

Около 90 процентов медицинских туристов приезжают из Кыргызстана, России, Узбекистана и Таджикистана. Остальные 10 процентов — из США, Германии, Израиля, Австрии и Швейцарии.

Наибольшим спросом пользуются репродуктивная медицина, стоматология и эстетическая медицина. По данным эксперта, в РК более доступные цены при сохранении высокого качества. Растет интерес к сложным операциям — кардио- и нейрохирургии, а также к лучевой терапии онкологических заболеваний.

Средний чек одного медицинского туриста составляет около 1,5 миллиона тенге только на медуслуги. При этом совокупные траты — в десять раз выше, чем у обычных туристов, так как пациенты также пользуются гостиницами, транспортом и другими услугами.

На сегодняшний день в Казахстане девять клиник имеют международную аккредитацию JCI, семь из них в Астане и две в Алматы.

По словам Кристины Кривец, основной конкурент в регионе — Узбекистан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342745/
