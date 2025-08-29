13:08
Общество

Арашан — Чункурчак: ремонт туристического маршрута идет полным ходом

На участке с 0-го по 22-й километр работы по расширению дороги Арашан – Чункурчак полностью завершены. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

В настоящее время устанавливают водопропускные трубы и ведут реконструкцию двух мостов. Для удобства водителей подготовлена временная объездная дорога. Впереди — устройство дорожного основания и укладка асфальта.

Работы финансируют из республиканского бюджета по статье «Капитальные вложения», их выполняет ДЭУ № 25.

Отмечается, что дорога Арашан – Чункурчак является одним из ключевых туристических маршрутов: она ведет к горнолыжной базе и зонам отдыха. Реализация проекта создаст удобные условия для граждан и обеспечит безопасность движения.

В Министерстве транспорта и коммуникаций сообщили, что особое внимание уделяется улучшению дорог, ведущих к туристическим объектам по всей стране.
