На леднике Южный Энильчек, расположенном на высоте более 4 тысяч метров над уровнем моря, альпинист и гид Денис Будыло обнаружил редкий цветок — снежный лотос (Saussurea involucrata). Это высокогорное растение, занесенное в Красную книгу Кыргызстана, произрастает в Центральном Тянь-Шане, вблизи пиков Победы и Хан-Тенгри.

Фото Дениса Будыло. Фото дня: снежный лотос на леднике Южный Энильчек поразил кыргызстанцев

Снежный лотос цветет в июле — августе и растет на каменистых склонах и галечниках древних морен на высоте 3000–4500 метров. Растение известно своими целебными свойствами и считается символом чистоты и долголетия. Однако из-за ограниченного ареала и угрозы исчезновения оно занесено в Красную книгу Кыргызстана.

Находка Дениса Будыло привлекла внимание экологов, альпинистов и пользователей социальный сетей.