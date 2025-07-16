Прием в вузы. Почти 2 тысячи абитуриентов претендует на получение ваучера

Почти 2 тысячи абитуриентов претендует на получение ваучера. Такие данные содержатся в автоматизированной информационной системе «Абитуриент online».

По данным системы, всего по направлению «Педагогика» планируют выделить 1 тысячу 876 грантов.

На 16 июля рекомендовано к получению ваучера 965 человек. У этих абитуриентов от 130 до 214 баллов по основному тесту Общереспубликанского тестирования.

Регистрация заявок продлится до 17.00 19 июля.

При наличии невостребованных ваучеров прием продлили.

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Напомним, в 2025 году запустили пилотную апробацию модели ваучерного механизма финансирования — только для педагогических направлений подготовки.

Ваучерный механизм — метод государственного финансирования, при котором средства, предусмотренные в республиканском бюджете, следуют за учащимся в образовательные организации независимо от форм собственности.

Абитуриенты сами выбирают вуз, в котором они хотели бы учиться — частный или государственный.