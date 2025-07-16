Центр магнитно-резонансной томографии открылся в городе Ош

Центр магнитно-резонансной томографии (МРТ) открылся в городе Оше. Об этом сообщили в Центре государственно-частного партнерства.

Уточняется, что новый комплекс создан на базе Ошской межобластной объединенной клинической больницы. Объект построен по принципу ГЧП с участием компании из Китая.

В здание провели капитальный ремонт, установили современный аппарат МРТ. Общий объем инвестиций составил более $1 миллиона.

В межобластной объединенной клинической больнице не было возможности проводить МРТ-диагностику, пациенты были вынуждены проходить обследование в других медучреждениях. Высокоточная диагностика стала теперь доступной для местных жителей.