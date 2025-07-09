В Европе из-за жары за десять дней погибло более 2 тысяч человек

Экстремальная жара стала, по предварительным оценкам, причиной смерти около 2,3 тысячи жителей 12 городов Европы в период с 23 июня по 2 июля. Об этом пишет Meduza со ссылкой на исследование Imperial College London и Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

По оценкам ученых, с повышение температуры из-за климатических изменений связаны смерти жителей Милана (317 человек), Барселоны (286), Парижа (235), а также Лондона, Рима, Мадрида, Афин, Будапешта, Загреба, Франкфурта и Лиссабона.

Большая часть избыточной смертности (88 процентов) приходится на людей от 65 лет и старше. Как указывают авторы исследования, эти данные показывают, что люди с сопутствующими заболеваниями подвергаются наибольшему риску преждевременной смерти из-за жары.