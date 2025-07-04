Заходишь и душа болит. Глава Минздрава о состоянии больниц в Кыргызстане

В 2025 году по Кыргызстану с нуля строится 32 медицинских учреждения. Об этом в эфире «Ала-Тоо 24» сообщил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев.

По его словам, президент и кабмин уделяют большое внимание обновлению инфраструктуры системы здравоохранения.

«В основном все наши больницы построены в советское время, они в ветхом состоянии сейчас. Часто ремонт больницы не имеет смысла уже — лучше снести старое здание и построить новое. В 2025 году инфраструктура начала обновляться. Финансы на строительство почти на половину освоены. Очень много больниц проходит через капитальный ремонт. Если стены и фундамент крепкие, то можно сделать ремонт, и здание прослужит еще 5-6 лет», — сказал Эркин Чечейбаев.

Он подчеркнул, что наличие инфраструктуры, приятного места пребывания очень важны для пациентов и работы врачей.

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«Некоторые больницы размещены в приспособленных зданиях. Например, в Оше онкологическая больница размещена в здании бывшего детского сада. Туда внутрь заходишь, и у тебя душа болит — темно. Для онкопациентов нужны светлые, просторные, поднимающие настроение помещения. Мы обязаны создать там новую межрайонную больницу. Чуйский роддом тоже находится в здании бывшего детского сада, в плачевном состоянии. Есть прекрасное здание в 10 километрах, где сделают ремонт. Уже есть договоренность о финансах, будет прекрасный роддом», — заверил глава Минздрава.