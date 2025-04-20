Первую широкополосную сеть 10G запустили в Китае

Корпорация Huawei запустила первую широкополосную сеть 10G в районе Сюнъань провинции Хэбэй. Об этом сообщает издание Mydrivers.
Уточняется, что Huawei и China Unicom объединили усилия для успешного запуска первой широкополосной сети 10G.
«Развертывание широкополосной связи 10G основано на первом в мире решении 50G PON», — говорится в сообщении.
Модернизация базовой архитектуры оптоволоконной сети доступа позволила увеличить пропускную способность для одного пользователя с традиционного гигабитного уровня до 10G. Отмечается, что в результате произошло сокращение задержки в сети до уровня миллисекунд.
При построении сети использовали первый в мире стандарт 50G PON. Модернизация оптоволоконной инфраструктуры позволила увеличить пропускную способность для конечных пользователей с гигабитного до 10-гигабитного уровня и снизить задержки до миллисекундных значений.
Некоторые показатели сети:
- скорость загрузки — 9 тысяч 834 мегабита в секунду;
- скорость отправки — 1 тысяча 8 мегабит в секунду.
Такие показатели открывают новые возможности для работы с ресурсоемкими сервисами, включая трансляции 8К-видео, облачные платформы, а также технологии виртуальной и дополненной реальности.