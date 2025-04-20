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Общество

Первую широкополосную сеть 10G запустили в Китае

Корпорация Huawei запустила первую широкополосную сеть 10G в районе Сюнъань провинции Хэбэй. Об этом сообщает издание Mydrivers.

Уточняется, что Huawei и China Unicom объединили усилия для успешного запуска первой широкополосной сети 10G.

«Развертывание широкополосной связи 10G основано на первом в мире решении 50G PON», — говорится в сообщении.

Модернизация базовой архитектуры оптоволоконной сети доступа позволила увеличить пропускную способность для одного пользователя с традиционного гигабитного уровня до 10G. Отмечается, что в результате произошло сокращение задержки в сети до уровня миллисекунд.

При построении сети использовали первый в мире стандарт 50G PON. Модернизация оптоволоконной инфраструктуры позволила увеличить пропускную способность для конечных пользователей с гигабитного до 10-гигабитного уровня и снизить задержки до миллисекундных значений.

Некоторые показатели сети:

  • скорость загрузки — 9 тысяч 834 мегабита в секунду;
  • скорость отправки — 1 тысяча 8 мегабит в секунду.

Такие показатели открывают новые возможности для работы с ресурсоемкими сервисами, включая трансляции 8К-видео, облачные платформы, а также технологии виртуальной и дополненной реальности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326677/
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