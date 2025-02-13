Бекешев: Государству нужно отходить от грантового мышления

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев высказался относительно сокращения штата Агентства по международному развитию (USAID). В своем Telegram-канале парламентарий выразил мнение, что в некоторых странах USAID, скорее всего, прекратит свою деятельность.

При этом Бекешев отметил, что в Кыргызстане организация сделала немало хорошего, и напомнил, что даже государственные органы получали от нее помощь.

«В Кыргызстане USAID очень многим помог с предпринимательством, малым предпринимательством. Помогал многим государственным органам, что говорить, у нас в Жогорку Кенеше есть даже микрофоны с наклейкой USAID, компьютеры, подаренные USAID. Организация помогала в сфере здравоохранения, образования, правосудия, судебной системе помогала в установке аудио и видеофиксации. Много всего было сделано. Понятно, что USAID тоже свои цели преследует, собирает какие-то данные, анализирует. У нас USAID приостановил практически все проекты, и это уже отражается на некоторых сферах», — сказал Бекешев.

При этом депутат считает, что это обстоятельство может помочь государству отойти от грантового мышления и самому начать финансировать проекты некоммерческих организаций.

Бекешев отметил, что государственный социальный заказ уже существует и на этот год предусмотрено порядка 65 миллионов сомов для финансирования различных проектов.

«Но большая часть проектов неустойчивая, деньги выдаются просто на то, чтобы их проели. Польза есть, но она недолгосрочная и не побуждает к созданию рабочих мест. Нашему кабмину нужно пересматривать социальный заказ и деньги выдавать под создание рабочих мест для людей с инвалидностью и других социально уязвимых слоев населения, для получения ими образования, проведения досуга, но не такие выдуманные проекты, где деньги расходуются без пользы. Может быть, уход USAID или закрытие его многих проектов приведет к тому, что мы потихонечку будем отходить от грантового мышления. Говорю «может быть», потому что государство продолжает брать гранты, даже старается брать их еще больше», — сказал Дастан Бекешев.

В пример он привел недавний грант в $1 миллион на написание проектно-сметной документации для обеспечения чистой питьевой водой сел Кыргызстана.

Напомним, ранее администрация президента США Дональда Трампа заявила, что намерена сократить штат Агентства по международному развитию (USAID) и из более чем 10 тысяч сотрудников по всему миру оставить только 294.

Тогда же на сайте USAID появилось сообщение о том, что почти все сотрудники USAID будут отправлены в административный отпуск по всему миру. Работа USAID и программы иностранной помощи были приостановлены, а агентство фактически перешло под управление Госдепартамента США.