На юге Кыргызстана произошло землетрясение

Сегодня, 3 января, на территории Кыргызстана, в районе хребта Академика Адышева зафиксировано землетрясение. Об этом сообщает Институт сейсмологии.

Очаг землетрясения находился в 6 километрах к северо-западу от села Кен-Джылга, 8 километрах к северо-востоку от села Тогуз-Булак, 9 километрах к юго-западу от села Кара-Джигач и 10 километрах к западу от села Тогуз-Булак. Также эпицентр находился в 61 километре к юго-востоку от Оша.

Интенсивность подземных толчков в населенных пунктах Кен-Джылга, Тогуз-Булак и Кара-Джигач составила 2,5 балла.