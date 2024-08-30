В стиле Барби. Компания HMD представила раскладной телефон Barbie Phone

Компания HMD представила раскладной телефон Barbie Phone, сообщает издание The Verge.

Фото HMD

Устройство получило форм-фактор раскладушки, пластиковый корпус розового цвета, оформленный в стиле медиафраншизы «Барби». В компании отметили, что девайс предназначен для поклонников одноименных кукол. Аппарат имеет 2,9-дюймовый цветной дисплей и физическую клавиатуру.

Barbie Phone также получил 5-мегапиксельную камеру со вспышкой, рассчитанную на длительный срок работы батареи. «Этот раскладной телефон стильный, гладкий и розовый — и это только снаружи», — говорится в сообщении HMD. Создатели устройства называют его «телефоном для реальной жизни без социальных сетей», так как аппарат поддерживает только звонки и смс.

В комплекте гаджета также есть две сменные задние панели, шнурок, набор фирменных стикеров. В HMD отметили, что «телефон Барби» также имеет внешний экран с часами и встроенное зеркало.