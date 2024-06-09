В Бишкеке жарко, но возможны дожди. Прогноз погоды на 10-12 июня

К середине недели в Бишкеке возможны кратковременные дожди и грозы, но жара не спадает. Такой прогноз дают синоптики.

10 июня в столице без осадков и жарко. Температура воздуха ночью до +18 градусов, днем до +36 градусов.

11 июня такая же погода. Ночью до +19 градусов, днем до +35 градусов.

12 июня возможны кратковременные дожди и грозы, а также небольшое понижение температуры воздуха. Ночью будет до +19 градусов, днем до +32 градусов.

13-14 июня ожидаются дальнейшее понижение температуры воздуха и небольшой дождь.