11:26
USD 87.24
EUR 94.99
RUB 0.98
Общество

Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 9 июня 2023 года

Самым жарким в Бишкеке было 9 июня 2023 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +39,5 градуса.

Самым холодным — 9 июня 1943-го, когда температура составила +5,5 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры июня для столицы составляет +22,9 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был июнь 2023 года со средней температурой +25,8 градуса.

Самым холодным — июнь 1901-го со среднемесячной температурой +17,7 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 9 июня ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит до +18 градусов. Днем в столице будет солнечно и жарко. Воздух прогреется до +35 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296038/
просмотров: 349
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке жарко, но возможны дожди. Прогноз погоды на 10-12 июня
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 июня: без осадков
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 8 июня 2023 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 июня: днем будет жарко
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 июня: в Бишкеке без дождя
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 июня: местами дожди
Цифра дня. Два дня весны стали погодными рекордами в Бишкеке
В Бишкеке становится все жарче. Прогноз на 6-9 июня
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 июня: местами дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 июня: в Бишкеке осадки не ожидаются
Популярные новости
Полезные травы. Какие растения в&nbsp;горах Кыргызстана можно собирать без риска Полезные травы. Какие растения в горах Кыргызстана можно собирать без риска
Теперь официально. Муфтият Кыргызстана определил дату Курман айта Теперь официально. Муфтият Кыргызстана определил дату Курман айта
День русского языка. Насколько хорошо вы&nbsp;его знаете? Тест День русского языка. Насколько хорошо вы его знаете? Тест
Три университета из&nbsp;Кыргызстана включены в&nbsp;перечень мирового рейтинга Три университета из Кыргызстана включены в перечень мирового рейтинга
Бизнес
Есть первая лицензия на&nbsp;паралимпийские игры! Есть первая лицензия на паралимпийские игры!
Акция от&nbsp;MEGA: БЕСПЛАТНОЕ обслуживание ПККМ до&nbsp;31&nbsp;августа! Акция от MEGA: БЕСПЛАТНОЕ обслуживание ПККМ до 31 августа!
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: Обновление процессинговой системы успешно завершено ЗАО «МПЦ»: Обновление процессинговой системы успешно завершено
Оплачивайте покупки по&nbsp;QR-кодам без комиссии вместе с&nbsp;BakAi Оплачивайте покупки по QR-кодам без комиссии вместе с BakAi
9 июня, воскресенье
11:00
Полезные травы. Какие растения в горах Кыргызстана можно собирать без риска Полезные травы. Какие растения в горах Кыргызстана можн...
10:15
В Бишкеке жарко, но возможны дожди. Прогноз погоды на 10-12 июня
09:30
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 9 июня 2023 года
09:00
Неделя-24. Новый генпрокурор и проблемы на рынке труда с мигрантами
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
8 июня, суббота
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
22:44
Есть первая лицензия на паралимпийские игры!
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 июня: без осадков
20:39
Уменьшилось число россиян, подающих на шенгенскую визу — Еврокомиссия
20:02
В Бишкеке ставят на учет бродяг и попрошаек