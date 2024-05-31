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Общество

Чего ждать кыргызстанцам от июня. Синоптики о погоде первого летнего месяца

Синоптики представили прогноз погоды на июнь 2024 года.

По данным Гидрометеорологической службы, первый месяц лета обещает быть жарким. Температура воздуха прогреется до +39 градусов. Месячное количество осадков ожидают около климатической нормы.

Чуйская область

Днем синоптики ожидают в регионе в течение месяца температуру от +26 до +38 градусов. Ночью она будет колебаться от +8 до +22 градусов. В Кеминской долине и предгорных районах ночью от +4 до +17 градусов, днем от +15 до +30 градусов.

Таласская область

Днем ожидается от +24 до +36 градусов. Ночью могут быть колебания температуры от +6 до +20 градусов.

Ошская область

В ночное время синоптики прогнозируют колебания температуры от +9 до +24 градусов, днем от +27 до +39 градусов. В предгорных районах ночью от +7 до +19 градусов, днем от +24 до +35 градусов.

Джалал-Абадская область

Ночью возможны колебания температуры от +9 до +24 градусов, днем от +27 до +39 градусов.

В предгорных районах ночью от +7 до +19 градусов, днем от +24 до +35 градусов.

В Токтогульском районе ночью от +8 до +19 градусов, днем от +24 до +35 градусов.

Баткенская область

Ночью ожидается повышение температуры до +24 градусов, днем до +39 градусов. В предгорных районах ночью от +7 до +19 градусов, днем от +24 до +35 градусов.

Иссык-Кульская область

В течение месяца возможны колебания температуры ночью от +4 до +17 градусов, днем от +16 до +31 градуса.

Нарынская область

Ночью ожидаются колебания температуры от +2 до +15 градусов, днем от +16 до +31 градуса.

Фото на главной Евгения Липкина — Кегетинское ущелье
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295282/
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