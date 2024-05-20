В городе Ош введен режим ЧС из-за селей

В Оше с 18 мая до урегулирования последствий селей, вызванных обильными осадками, а также из-за нестабильной погоды введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом объявлено на заседании Штаба гражданской защиты под председательством мэра города Бакытбека Жетигенова, сообщила пресс-служба муниципалитета.

Руководителям служб гражданской защиты южной столицы, городских и муниципальных учреждений и организаций, МТУ и территориальных управлений сел поручено ликвидировать последствия селей и провести комплексные мероприятия, в том числе работу по очистке и уборке территорий, подвергшихся подтоплению, восстановлению поврежденных паводкозащитных каналов и заграждений, усилению предупредительных мероприятий, контролю за состоянием городских ирригационных сетей и водоотводных каналов, а также по усилению разъяснительной работы с жителями с целью беспрепятственного обеспечения доступа для спецтехники к селевым каналам и ирригационным сетям.

По данным МЧС, в Ошской области 18 мая сошли сели, в том числе и в областном центре.