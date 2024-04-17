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Общество

В Бишкек возвращается тепло, и не будет осадков. Прогноз погоды на 18-21 апреля

До конца недели в Бишкеке дождей не ожидается, будет становиться все теплее и теплее. Такой прогноз дают синоптики.

18 апреля в столице без осадков. Ночью до +8 градусов, днем до +22 градусов.

19 апреля будет такая же погода, станет еще теплее. Ночью до +10 градусов, днем до +23 градусов.

20 апреля в Бишкеке также без осадков и тепло. Ночью воздух прогреется до +11 градусов, а днем — до +25 градусов.

21 апреля сохранится теплая и солнечная погода. Ночью будет до +11 градусов, днем — до +25 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291774/
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