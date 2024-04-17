Около 20 кыргызстанцев застряли в аэропорту Шереметьево

В транзитной зоне аэропорта Шереметьево находятся порядка 20 граждан Кыргызстана, которые не смогли пройти паспортный контроль по различным причинам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

По его данным, МИД совместно с посольством Кыргызстана в Москве отслеживают ситуацию с соотечественниками.

«Они обратились на горячую линию посольства по вопросу организации им питания, который был в оперативном порядке решен. В настоящее время прорабатывается вопрос их отправки в Кыргызстан ближайшими авиарейсами», — говорится в сообщении.