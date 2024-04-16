Мэр Бишкека прокомментировал задержание своего заместителя Максатбека Сазыкулова

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев прокомментировал на пресс-конференции задержание своего заместителя Максатбека Сазыкулова.

«На сегодня есть вопросы, которые рассматриваются в правоохранительных органах. Они возникли до того, как он стал моим заместителем, когда был акимом. Я думаю, что в будущем суд примет решение», — сказал он.

Градоначальник добавил, что государственный и муниципальный служащий должен выполнять свою работу честно.



Ранее в ГКНБ сообщили, что вице-мэра города Максатбека Сазыкулова задержали за покровительство владельца незаконно построенного коммерческого объекта. Суд водворил его в СИЗО.