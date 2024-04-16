15:25
USD 89.12
EUR 94.98
RUB 0.95
Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Мэр Бишкека прокомментировал задержание своего заместителя Максатбека Сазыкулова

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев прокомментировал на пресс-конференции задержание своего заместителя Максатбека Сазыкулова.

«На сегодня есть вопросы, которые рассматриваются в правоохранительных органах. Они возникли до того, как он стал моим заместителем, когда был акимом. Я думаю, что в будущем суд примет решение», — сказал он.

Градоначальник добавил, что государственный и муниципальный служащий должен выполнять свою работу честно.

Ранее в ГКНБ сообщили, что вице-мэра города Максатбека Сазыкулова задержали за покровительство владельца незаконно построенного коммерческого объекта. Суд водворил его в СИЗО. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291682/
просмотров: 701
Версия для печати
Материалы по теме
Задержан вице-мэр Бишкека Максатбек Сазыкулов
Вице-мэр Максатбек Сазыкулов: Я тоже пользуюсь общественным транспортом
Маршруты общественного транспорта в Бишкеке будут полностью пересмотрены
За три жалобы и нарушение ПДД водителя автобуса могут уволить — вице-мэр Бишкека
В Бишкеке автобусы не смогут разгоняться свыше 60 километров в час
Сквер в центре Бишкека. Как эксперимент мэрии пробки плодит
Возле остановки на железнодорожном вокзале в Бишкеке появится сквер
Облагородить бульвар Эркиндик и установить камеры наблюдения решили чиновники
Тротуары, митинги, полив. О чем еще болит голова акима Первомайского района
Автомобилистам везде раздолье. Почему так быть не должно
Популярные новости
Все схемы движения частных автобусов Isuzu в&nbsp;Бишкеке Все схемы движения частных автобусов Isuzu в Бишкеке
Парада на&nbsp;День Победы в&nbsp;Бишкеке не&nbsp;будет Парада на День Победы в Бишкеке не будет
В&nbsp;Бишкеке дожди и&nbsp;грозы до&nbsp;середины недели. Прогноз погоды на&nbsp;15-19 апреля В Бишкеке дожди и грозы до середины недели. Прогноз погоды на 15-19 апреля
Крытые детские площадки в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;цены Крытые детские площадки в Бишкеке. Адреса и цены
Бизнес
Получите цифровую подпись в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;, чтобы сдать налоговую декларацию онлайн Получите цифровую подпись в «Мой О!», чтобы сдать налоговую декларацию онлайн
&laquo;Оптима Банк&raquo; вручил подарки победителям 1-го этапа акции &laquo;Олимпийское золото&raquo; «Оптима Банк» вручил подарки победителям 1-го этапа акции «Олимпийское золото»
Целых пять онлайн-кинотеатров и&nbsp;быстрый как пуля интернет от&nbsp;Saima Telecom Целых пять онлайн-кинотеатров и быстрый как пуля интернет от Saima Telecom
Мобильный оператор&nbsp;О! провел масштабные работы по&nbsp;улучшению сети Мобильный оператор О! провел масштабные работы по улучшению сети
16 апреля, вторник
15:16
Избиение следователя в Канте. Адвокат потерпевшего рассказал подробности Избиение следователя в Канте. Адвокат потерпевшего расс...
15:07
Конкурс директоров. Среди победителей снова кандидат с судимостью
14:46
Лекарства на более 20 миллионов сомов хотели контрабандно провезти в Кыргызстан
14:43
Закрытие Фонда «Сорос — Кыргызстан». Комментарий администрации президента
14:36
Задержаны сотрудники «Бишкекасфальтсервиса». Мочились в яму и распивали алкоголь