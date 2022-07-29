Тротуары, митинги, полив. О чем еще болит голова акима Первомайского района

Муниципальным властям Бишкека достается больше, чем их коллегам в регионах. Вполне логично, потому что столица — визитная карточка страны. Первое впечатление у гостей складывается именно при взоре на город. К тому же здесь проживает самое большое количество горожан из всех крупных населенных пунктов Кыргызстана.

Первомайский район — центральный. Здесь сосредоточены не только самые важные стратегические объекты, исторические места и культурные объекты, он является и самым популярным для народных гуляний.

Аким района Максатбек Сазыкулов ответил на не самые удобные вопросы 24.kg.

— Не так давно на Старой площади и центральной площади Ала-Тоо заменили асфальт. Горожане сразу стали спрашивать, разве это первоочередная задача? Там и так покрытие было не плохим. В то время как на других улицах его или нет, или оно в плачевном состоянии...

— Это было решение кабмина. Как глава района, я рад любому обновлению инфраструктуры, и не важно, в центре это происходит или на окраине. Кабмин изыскал средства и оказал мэрии поддержку для обновления центральной части столицы. И это понятно. Именно здесь проходят все крупные мероприятия государственного масштаба. Если посмотреть фотографии, видео до ремонта, то увидишь растрескавшийся асфальт. Конечно, с дипломатичной точки зрения это не совсем красочно показывало обустройство нашей столицы. Поэтому правительство, наверно, и предложило обновить центр города, начиная с нулевого километра.

— Его тоже будете обновлять? Символ находится в плачевном состоянии: плитка разбилась, да и от грязи почистить не мешало?

— Да, конечно. План работ уже есть. Параллельно завершаем обновление Дубового парка при поддержке спонсоров. Скамейки поменяли, освещение. На аллее выдающихся деятелей Кыргызской Республики муниципальные службы поправили и обновили плитку на постаментах, установили красивую подсветку. Осталось обновить брусчатку в парке. Думаю, завершим в ближайшее время.

— От горожан поступает много жалоб на стихийную торговлю. Все усилия акимиата по борьбе с ней похожи на сизифов труд. Только убираете, они тут же появляются... И вы нашли выход — убрать батуты, велосипеды, торговцев в Дубовый парк. Чем руководствовались. Так теперь постоянно будет?

— Да, вы правы. Поступает много жалоб со стороны горожан. Мы почистили бульвар Эркиндик от стихийных торговцев, добились того, что машины стали парковаться только по одной стороне дороги в каждом направлении. Определили место для фудкортов, которые ранее стояли на проезжей части.

Я считаю, что мы должны предоставлять альтернативу бизнесу, торговцам, а не просто их прогонять, запрещать.

Пока тем, кто работал на бульваре Эркиндик предоставили временную альтернативу — Дубовый парк, дальше будем думать. Торговля должна быть цивилизованной. Рассматриваем возможность предоставления площадки в районе Дубового парка, где будут торговые точки, оформленные в одном стиле. Их не будет много. Так мы и людям дадим возможность зарабатывать, и горожанам стихийная торговля мешать не будет. Опять же это и вопрос безопасности. Мы регулярно проводим рейды по обрезке самовольно подключенных электрических проводов.

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— Во-первых, зачастую там находятся не дети, а люди более взрослого поколения. Днем возле этих площадок всегда много стихийных торговцев, которые мешают спокойно прогуливаться по бульвару. Во-вторых, расположение детских объектов возле дорог с большим движением, небезопасно. Кто-то может выскочить на проезжую часть под колеса. Мы сами становились свидетелями, как родители чуть не в последний момент ловили детей у дорог. А если что-то случится, мы останемся крайними.

Мы сейчас прорабатываем перенос площадок в Дубовый парк, рассматриваем два места. Там нет магистральных улиц, также тенисто, спокойно. Максатбек Сазыкулов

— Вот вы говорите, что от жителей поступает много жалоб на шум на Эркиндике, и что бульвар — это место для спокойного отдыха. Но вот парк Панфилова тоже предлагают сделать просто зеленой зоной отдыха, убрать аттракционы. А какой позиции придерживается акимиат?

— Я придерживаюсь мнения, что парк надо обновить, поставить хорошие аттракционы и пусть он работает. Альтернативного места не вижу. Убрать, сломать — это все можно сделать быстро. Но куда пойдут дети?

После пожара в одном из кафе встретились с руководством парка, субарендаторами, договорились, что пищеприготовления на открытом огне в парке не будет. С точкой фастфуда разорвали договор, и там сейчас делают зеленую зону.

— А когда акимиат разрешит митинги в центре столицы?

— Да, мы обращались в суд с просьбой запретить проведение митингов в центре столицы.

Скажу как горожанин. Я против митингов вообще, и в центре особенно. Для таких акций выделено место — сквер Горького. Пожалуйста, проводите. Максатбек Сазыкулов

— В этом году акимам районов расширили полномочия — передали функции заказчика по выполнению работ в сфере ЖКХ. Поэтому не могу не спросить про ремонт дорог. Как акимиат будет определять улицы, которые будут обновлены? Куда обращаться горожанам?

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— Раньше все это было централизовано, титульный лист утверждался через мэрию. От акимиатов направлялись предложения по включению улиц. Мы, например, подали 89 улиц. Но их отремонтировать сразу невозможно — это огромная сумма. Как минимум 2/3 бюджета столицы. Бюджет позволит сделать 7-8. Не больше. Отбираем по приоритетности. Сначала должны быть отремонтированы магистральные, потом внутриквартальные и так далее.

— А тротуары? А то у нас любят только на проезжей части менять асфальт?

— Как раз на тех улицах, которые запланированы на этот год, будем делать тротуары. В частности, это улица Горького, Абдрахманова/Байтика Батыра с обеих сторон от Жибек Жолу до Ахунбаева. Там много отрезков, где асфальт не меняли. На улице Московской, проспекте Жибек Жолу идут работы.

Горожане со своими предложениями отремонтировать их улицу могут обращаться в МТУ, акимиаты. Мы будем рассматривать все заявления.

— Установка новых остановок тоже теперь за вами? На многих улицах их просто нет. Возьмем ту же Токтогула. Появятся остановочные пункты?

— Мы уже обсуждали этот вопрос с департаментом транспорта. Есть определенные нормативы, на каком расстоянии должны находиться остановки, есть требования к самим площадкам в части доступности, наличия навесов и так далее. Мы проводим эту работу и, думаю, постепенно будем их делать. Тем более что муниципалитет планирует приобретение автобусов, открытие новых и изменение существующих маршрутов.

— Еще одна проблема города — полив. И воды мало, да и сама ирригационная система разрушена. Во многих местах арыки — просто декорация, даже на недавно отремонтированных улицах. Как думаете решать проблему?

— В этом вопросе мы сильно зависим от природы, воды подается мало, она не доходит до многих уголков. Поэтому мы прорабатываем вопрос бурения скважин. За последнее время в Первомайском районе появились две новые. На этот год планируем еще одну. На одни арыки не надеемся.

— Из нашего разговора может показаться, что Первомайский район — это только центр города...

— Просто центр города — это визитная карточка, здесь много государственных и туристических объектов. Он на виду. Но мы уделяем внимание не только ему. Работы по благоустройству ведутся по всему району, в жилмассивах.