Кыр
Eng
Архив
Наши услуги
Кыр
Eng
Архив
Наши услуги
5 апреля.
пятница
5 апр.
пт.
Бишкекское время
Время
21:42
USD
89.35
EUR
97.03
RUB
0.97
USD
89.35
EUR
97.03
RUB
0.97
KZT
0.20
UZS
0.01
Рубрикатор
Поиск по сайту
Найти
Рубрикатор
Власть
Общество
Экономика
Происшествия
Агент 024
Спорт
Техноблог
Спецпроекты
Кыргызча
English
Бизнес
Общество
21:00, 05 апреля 2024
, Бишкек -
24.kg
,
Анастасия МОКРЕНКО
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 апреля: дожди
21:00, 05 апреля 2024
, Бишкек -
24.kg
,
Анастасия МОКРЕНКО
В Кыргызстане местами дожди.
Ссылка:
https://24.kg/obschestvo/290919/
просмотров: 256
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 апреля: местами дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 апреля: облачно
В Бишкеке до +20 градусов тепла, но в выходные будет дождливо
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 апреля: местами дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 апреля: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 апреля: осадки не ожидаются
В Бишкек на следующей неделе вернется тепло, но дожди все равно будут
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 31 марта 2015 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 31 марта: местами дожди
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 30 марта 2015 года
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Сколько в Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о рождении и смерти
Ученые прогнозируют сильные землетрясения в Кыргызстане — глава кабмина
Бизнес
Если вы еще этого не сделали, начните получать О!Бонусы прямо сейчас
ЗАО «МПЦ» напоминает об отключении платежной системы «МИР»
Купите смартфон в O!Store и получите Infinix за полцены!
Кредит на газификацию под 8 процентов от «РСК Банка»!
Лента новостей
5 апреля, пятница
21:39
Камчыбек Ташиев: 33 сотрудника ГКНБ уволены за нарушение законов
Камчыбек Ташиев: 33 сотрудника ГКНБ уволены за нарушени...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 апреля: дожди
20:39
Уникальное фото. Молния ударила в Статую Свободы в Нью-Йорке
20:09
Дело Temirov Live. Сайпидину Султаналиеву продлили срок ареста до 12 мая
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:30
Стадион на 45 тысяч мест и новый «хозяин» ТЭЦ столицы. Что происходит в Бишкеке
19:15
Цифра дня. 65,5 миллиарда сомов налогов и взносов собрано за три месяца
19:00
Афиша Бишкека на выходные: «Баядерка», детские спектакли и этно-мода
18:33
На пересечении улиц Кулатова и Ибраимова пешеходный переход почти не виден
18:08
Камчыбек Ташиев: Задержан сотрудник ГКНБ, вымогавший деньги у предпринимателей