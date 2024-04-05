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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 апреля: дожди

В Кыргызстане местами дожди.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290919/
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