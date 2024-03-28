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Общество

Сильный ветер в Бишкеке. На подростка упал кусок крыши

В связи со шквалистым ветром в Центр экстренной медицины поступило два обращения. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, на улице Киевской на подростка 14 лет упал профиль крыши.

«Госпитализирован в ГДКБ СМП с диагнозом «перелом средней трети бедра, перелом плечевой кости, закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана лобной области», — сообщили в Минздраве.

Вторая пострадавшая женщина, 41 год. Она находилась в машине в районе пересечения улиц Щербакова и Елебесова, когда на автомобиль упало дерево. Ее госпитализировали в Национальный госпиталь с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290163/
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