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Общество

Дождались тепла. Бишкек ожидает плюсовая температура, но снег еще будет

До конца недели в Бишкеке будет становиться с каждым днем теплее. Такой прогноз дают синоптики.

29 февраля в столице ночью без осадков и будет морозно. Днем будет солнечно и тепло — до +3 градусов.

1 марта в Бишкеке будет такая же погода. Ночью минусовая температура, днем до +5 градусов.

2 марта осадков также не ожидается. Температура воздуха ночью составит до −4 градусов, днем до +2 градусов.

3 марта в столице ночью без осадков и до −6 градусов. Утром и днем возможен снег, температура опустится до −6 градусов.

Но долго холод не продержится. Уже 4-5 марта в Бишкеке потеплеет до +3-5 градусов и будет солнечно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287821/
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