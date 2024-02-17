Когда в Бишкеке потеплеет, рассказали синоптики

На следующей неделе в Бишкеке будет морозно, но холода начнут отступать. Такой прогноз дают синоптики.

19 февраля в столице ночью без осадков, температура до −16 градусов. Днем пасмурно, но снега или дождя не ожидается. Будет все еще морозно — до −6 градусов.

20 февраля осадки маловероятны. Столбик термометра опустится до −14 градусов. Днем в Бишкеке без осадков и до −3 градусов.

21 февраля в столице будет морозно, но снега не прогнозируют. Ночью до −12 градусов, днем до −1 градуса.

22 февраля начнет теплеть. Осадков не ожидают. Ночью температура до −10 градусов, днем до −1 градуса.

23-24 февраля в Бишкеке преимущественно без осадков. Ожидается небольшое повышение температуры воздуха.