Глава Наццентра по предупреждению пыток встретился с задержанными журналистами

Глава Национального центра по предупреждению пыток (НЦПП) Бакыт Рысбеков встретился в СИЗО-1 с 11 журналистами. Об этом он рассказал 24.kg.

По словам Бакыта Рысбекова, особых жалоб или просьб от журналистов не было.

«Серьезных проблем со здоровьем тоже нет. Но есть определенные моменты, на которые мы попросили обратить внимание медицинскую службу СИЗО-1», — сказал он.

16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших сотрудников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Отметим, что задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Всем 11 задержанным журналистам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 13 марта. Почти две недели их держали в ИВС и не переводили в СИЗО.