Глава МВД прокомментировал дело Temirov Live

Министр внутренних дел Улан Ниязбеков в интервью агентству «Кабар» прокомментировал задержание 11 нынешних и бывших работников издания Тemirov Live.

Он отметил, что не все задержанные являются журналистами.

«Из 11 задержанных лишь двое были журналистами, остальные девять — блогеры. Кроме того, шестеро из них не имеют высшего образования. Семерых отпустили под домашний арест. Суд — это независимый орган и перед нами не отчитывается. Мы не можем сказать, делается это по запросу международных организаций или это их личное решение», — сказал Улан Ниязбеков.

Он добавил, что в задержании представителей медиа нет политической подоплеки.

«Говорят, что журналисты распространяют различную ложную информацию, которая приходит им в голову. Однако они должны понимать, что за каждую ложную информацию и обвинение придется нести ответственность. Это некомпетентные люди, не знающие основ журналистики и ее законов. Распространяя ложную информацию, они сеют панику в обществе. Считаю, что не надо рассматривать их как журналистов», — заметил министр.

Он подчеркнул, что журналисты в той же Европе и США не распространяют ложные или недостоверные данные, не поливают грязью кого-то.

«Если они кого-то обольют грязью или распространят ложную информацию о работе власти, их засудят, заставят оплатить компенсацию или посадят. У нас тоже необходимо установить порядок, как в Европе и Соединенных Штатах Америки. Ладно, если они критикуют нас, власть, на это нет запрета. У нас есть и будет свобода слова. Наша единственная просьба — предоставлять общественности доказанную и точную информацию. Мы их посадили, потому что они распространяли ложную информацию о том, что правительство сделало так, министерство сделало эдак, тем самым призывая народ к массовым беспорядкам», — подытожил Улан Ниязбеков.

Напомним, 16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших работников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Были задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

Суд отпустил под домашний арест Сапарбека Акунбекова и Акыла Орозбекова, потом Сайпидина Султаналиева, Тыныстана Асыпбекова, Жоодара Бузумова и Максата Тажибек уулу. Жумабек Турдалиев отпущен под подписку о невыезде.

Под арестом остаются Актилек Капаров, Айке Бейшекеева, Азамат Ишенбеков и Махабат Тажибек кызы.