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Общество

Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 7 августа 2019 года

Самым жарким в Бишкеке было 7 августа 2019 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +39,4 градуса.

Самым холодным — 7 августа 1963-го, когда температура составила +8 градусов.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры августа для столицы составляет +24,2 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был август 1984 года со средней температурой +25,9 градуса.

Самым холодным — август 1898-го со среднемесячной температурой +20,2 градуса.

Согласно прогнозу Гидрометеорологической службы, 7 августа ночью в Бишкеке дождь. Температура воздуха составит +19...+21 градус. Днем в столице также будет жарко. Воздух прогреется до +31...+36 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241558/
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