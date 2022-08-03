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Общество

4 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.30-18.30 — отрезки улиц Ялтинской, Джалиля, Шайыр, Салиевой;
  • 9.30-17.00 — 4-й микрорайон, 45, жилмассив «Ынтымак»;
  • 9.00-15.00 — 12-й микрорайон, 42-53;
  • 9.30-12.00 — отрезки улиц Фрунзе, Буденного, Пионерской, Огонбаева;
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Тан, Эр-Тайлак, Термечикова, Кара-Кужур, Шералиева, Садыбакасова, Кен-Кол, Ак-Туз, Ак-Марал), отрезки улиц Манаса, Щербакова, Малдыбаева, Горького, Тыныстанова, переулок Ак-Тюбинский;
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Интергельпо, Кумарыкской, Трудовой, жилмассивы «Верхний Орок», «Нижний Орок», село Нижняя Ала-Арча (улицы Тихая, Зеленая, Новая, Киргизская, Коллекторная, Логвиненко, Панфилова, Полевая, Мира, Луговая, Чагая, переулки Советский, Коллекторный).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кара-Жыгач (улицы Кондучалова, Жаштык, Мира, Байбосуна, Некрасова, Фрунзе, Людмилы, Бакая, Пушкина, Новостройка, Лагерная, Садовая, Центральная, Виноградная, Бек-Тоо, Панфилова, Белинского, Фрунзе, Мира, Полевая, Тихая, Солнечная, Трудовая, Адырская, Весенний, переулки Советский, Веселый, Школьный, совхоз «Ала-Тоо»), Молдовановка (улицы Молодежная, Садовая, Пионерская, Набережная, Почтовая, Яблоневая), Арашан (улицы Проектируемая, Кошокбека, Новостройка), Лебединовка (улицы Боконбаева, 22 га, Ошская, Нарынская), Ленинское;

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Комсомольское (улицы Северная, Клубная, Опытная, Молодежная, Центральная, Проектируемая, Западная, Пионерская, Чуйская, Школьная, Карасуйская, Садовая, Средняя, Восточная), Озерное, Сокулук (улицы Краснодарская, Индустриальная, 50 лет Октября), Чат-Кель (улицы Набережная, Первомайская, Почтовая, Ленина, Украинская, Восточная), Жыламыш (улицы Жыламыш, Нуркан, Байтору, Школьная, Урочища), Торт-Кель (улицы Новая, Центральная), Фрунзе (улицы Заречная, Новая, Западная), Кун-Туу (улицы Сейдесембаева, Спортивная, Правда, Школьная, Момунжанова, Исмаила, 60 лет Киргизии, Степная, Осмоналы, Заводская, Проектируемая, тупики Момунжанова, Южный), Джал (улицы Сатке, Интернациональная, Сельсоветская, Бакен-Ата, Асанбаева, Нижняя, Гагарина, 50 лет СССР, 60 лет Киргизии, Проектируемая, Фрунзе, Весенняя, Школьная, Строительная, Шаршенова, Разная, Сулайманова, переулок Интернациональный, тупик Нижний), Сарбан (улицы Боромбай, Средняя, Адигине, Ибраимова, Проектируемая, Карасуйская, Тогуз-Булак, Жаны-Турмуш, Ново-Средняя, Средняя, переулок Средний), Орок (улица Проектируемая), Кызыл-Туу (улица Проектируемая), Новопавловка (жилмассивы «Алтын-Ордо», «Чон-Арык», «Терек-Суу», «Алтын-Казык», улицы Жетиген, Линии-1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, Маматемин-Ата, Манаса, Гоголя, Проектируемая, Темирбек, Крупской, Кожомкул, Фрунзе, Гагарина, Кирова, Учительская, МТФ-2);
  • 10.00-17.00 — села Саз (улицы Свобода, Ынтымак, Набережная, Бекбалаева, Дунганская, Веселая, Дача, Свободы, Бозжигит, дачи «Ландыш», «Эдельвейс», «Строитель»), 1 Мая (улицы Калык, Джаштык, Малобек, Сырдыбай), Дон-Алыш (улица Доналыш), Асылбаш (улицы Жаны-Турмуш, Бира, Мира, Доолот, Жайчи, Майтан, Новая, Сурабалды, Ленина, Доолот, Крупской, Тоголок, Шамши, Кашка-Суу, Сураналы, Ноорузбая, Кайназаровой, Шопокова, Оторова, Иманкулова, Омурбека), Первомайское (улица Ленина), Тош-Булак (улицы Советская, Булана, Береговая, ущелье имени Айзабекова, Токтогула, Гагарина, Четинди, ГЭС, Вет-Ирвис), Конуш (улицы Школьная, Шопокова, Джумабаева, Осмонкулова, Бозжигит, Кебекбаева, Западная, Шаршенова, Новостройка, дача «Электромеханик»), Саз (улицы Бекбалаев, Эдельвейс);
  • 8.00-17.00 — села Манас (улицы Проектируемая, Дружба, Северная, дом-вагон), Ак-Жол (улицы Дачная, Фрунзе, Школьная, Госпитомник, Суйская, Дорожная, Победа, Токтогула, Шопокова, Абая, Абдыкайым, Молодежная, Восточная, Новая, Киргизская, Джамбула, Набережная, Ынтымак, Стройцех, Ак-Чий, Кормовик), Комсомольское (улицы Дорожная, Проектируемая);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Петровка (улицы Центральная, Толстого), Александровка (улица Октябрьская), Маловодное (улицы Муханова, Колхозная);
  • 9.00-18.00 — село Ак-Башат;

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Эрик-Туу (улица Центральная), Ийри-Суу (улица Алыбай), Суусамыр, Новониколаевка (улицы Кирова, Московская, Молодежная, Колхозная, Киргизская, Пушкина, Первомайская, Северная, Южная, Школьная, Западная, Автомобилистов, Черемушки, Ново-Садовая, Мира, Свердлова, Фрунзе, Крупская), город Кара-Балта (улицы Тимирязева, Береговая, Спортивная, Бородочева, Маркса);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Вознесеновка, Эфиронос (улицы Степная, Самат-Ата);

Кантский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Линейная, Чеченова), город Кант;

Иссык-Атинский

  • 9.00-17.00 — села Красная речка (улица Речная), Ивановка (улицы Первомайская, Уральская);

Токмакский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Токмак (улицы Сарбагышева, Ключевая, Амбулаторная, Красная);

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Арпатектор, ущелье Кегети;

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Орловка (улицы Центральная, Чкалова), села Кичи-Кемин (улица Осмонова), Боролдой (улица Манаса), Каинды (улица Мамбетова).
3
Таласская область
  • 9.00-17.00 — город Талас (улицы Манаса, Кирова), села Огонбай, Кара-Суу, Кенеш, Сасык-Булак, Копуро-Базар, Бакай-Ата, Ак-Добо, Жоон-Добо, Кызыл-Адыр, Суулу-Маймак, Шекер, Ак-Таш (водокачка), Кара-Арча (улица Ак-Жар).
4
Ошская область
  • 8.00-18.00 — села Медресе, Жаилма, Додон, Кызыл-Октябрь, Меркит, Он-Эки-Бел, Нарай, Мады, Поселок, Чагыр, Дормастер Красный Маяк, Шоро-Башат, сельские управы Нур-Абад, Кара-Кочкор, Кара-Кулжа, город Ош (микрорайоны «Ак-Тилек», «Черемушки», улицы Моминова, Амир Тимур, Абдувалиева, Мирзаева, Юбилейная, Закирова, Абдыкадырова, Пролетарская, Пахта-Абад, Тоголока Молдо, Курчатова, Молдо Нияз, Санкт-Петербургская, Степная, Алиева, Алайская, Масалиева, Раимбекова, Ошская, Кара-Суу, Жим, Турсунбаева, Монуева, Монуева, участок «Дыйкан-Кыштак»).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241441/
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