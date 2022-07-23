Аномальная жара. В Кыргызстане 22 июля снова побит рекорд метеонаблюдений

22 июля 2022 года стало самым жарким в Бишкеке за всю историю метеонаблюдений. Об этом свидетельствуют данные сайта «Погода и климат».

Отмечается, что максимальная температура воздуха в столице Кыргызстана составила 41 градус. Это на 6,3 градуса выше нормы.

Самым холодным 22 июля было в 1960-м, когда воздух прогрелся только до +11,2 градуса.

Самым жарким днем июля было 16-е число 2015 года, когда столбик термометра поднялся до отметки +42,1 градуса. Норма же среднемесячной температуры июля составляет +25,5 градуса.

В Кыргызстане 29 июня и 21 июля также был побит рекорд метеонаблюдений.