В Бишкеке отметили столетие со дня рождения Героя Советского Союза Даира Асанова. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, в парке Победы, который носит имя Даира Асанова, прошел митинг-реквием.

«Вспомнить и отдать дань памяти пришли заместитель министра обороны Алмазбек Карасартов, глава Октябрьского административного района Азамат Дороев, сын Героя Советского Союза Дамир Асанов, председатель Союза ветеранов Вооруженных сил и тружеников тыла Бишкека Мелис Бейшеев, а также ветераны и жители района», — отметили в мэрии.

Там напомнили, что Даир Асанов был инициатором того, чтобы дети крестьян, чабанов по всей республике имели возможность учиться в Республиканской суворовской школе-интернате. В 1994 году она была переименована в Кыргызский национальный военный лицей имени Героя Советского Союза генерал-майора Даира Асанова (КНВЛ).