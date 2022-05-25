Саммит QUAD. Лидеры стран-участниц обсудили Индо-Тихоокеанскую стратегию

Саммит лидеров стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), в который входят Соединенные Штаты, Индия, Япония и Австралия, состоялся 24 мая в столице Японии Токио. Участники объявили о запуске инициативы по борьбе с незаконным промыслом и пообещали инвестировать более $50 миллиардов в развитие инфраструктуры в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает Al Jazeera.

Как отмечается, на встрече неформального альянса также обсуждались изменение климата, технологии и COVID-19, а также последствия российско-украинского конфликта.

В совместном заявлении президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида, премьер-министр Индии Нарендра Моди и новый премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе отметили, что последние меры QUAD направлены на демонстрацию того, что альянс «является силой, действующей во благо», и что он «привержен приносить ощутимую пользу региону» во время серьезных глобальных проблем.

В заявлении также говорится, что лидеры стран-участниц «решительно выступают против любых принудительных, провокационных или односторонних действий, направленных на изменение «статус-кво» в Индо-Тихоокеанском регионе. К ним относятся «милитаризация спорных объектов, опасное использование судов береговой охраны и морской милиции, а также попытки помешать деятельности других стран по разработке морских ресурсов».

Для решения некоторых из этих проблем члены QUAD объявили о новой инициативе по наблюдению за морским пространством — Индо-Тихоокеанском партнерстве по осведомленности о морской сфере (IPMDA). Инициатива направлена на работу с региональными партнерами для реагирования на гуманитарные и стихийные бедствия и борьбу с незаконным рыбным промыслом.

Страны-участницы также обязались углубить сотрудничество в области инфраструктуры, заявив, что инвестиции «критически важны для повышения производительности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе». Сотрудничество включает в себя решение проблем долговых обязательств и предоставление более $50 миллиардов финансовой помощи в области инфраструктуры и инвестиций в Индо-Тихоокеанский регион в течение следующих пяти лет.

Участники саммита также затронули тему конфликта в Украине, подтвердив свою решимость «поддерживать основанный на правилах международный порядок, при котором страны свободны от всех форм военного, экономического и политического принуждения», и подчеркнули «уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств».

Во вступительном слове президент США Джо Байден отметил, что, по его мнению, важность достижения целей QUAD — свободного, открытого, взаимосвязанного и безопасного Индо-Тихоокеанского региона — только усилилась из-за российско-украинского конфликта. «Мы переживаем тяжелое время нашей общей истории. За короткое время мы показали, что QUAD — это не просто мимолетное развлечение», — сказал Джо Байден.

В вопросе Украины премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил последовательную и принципиальную позицию Индии, подчеркнув необходимость прекращения боевых действий, возобновления диалога и дипломатии.

Позже Джо Байден провел двустороннюю встречу с Нарендрой Моди. По итогам встречи представитель Министерства иностранных дел Индии заявил, что Байден и Моди «обсудили пути укрепления сотрудничества в области торговли, инвестиций, технологий и обороны», и что их встреча «принесла существенные результаты, придающие глубину и импульс двустороннему партнерству».

После встречи с Моди Байден также провел отдельные переговоры с новым премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе.

С момента своего возрождения в 2017 году альянс активизировал совместные военные учения, а после первого саммита в очном формате в прошлом году было создано шесть рабочих групп по пандемии COVID-19, изменению климата, технологиям, кибербезопасности, космосу и инфраструктуре.

QUAD является ключевым компонентом «свободной и открытой» стратегии США в Индо-Тихоокеанском регионе. Впервые созданная после цунами в Индийском океане в 2004 году для координации гуманитарной помощи группа превратилась в то, что США называют «ведущим региональным партнерством».

Президент США Джо Байден во время визита в Токио также запустил «Индо-Тихоокеанскую экономическую основу для процветания» (IPEF) — экономическую структуру, направленную на установление стандартов труда, цепочек поставок, использование чистой энергии и борьбы с коррупцией. Эта структура, запущенная в партнерстве с 12 другими странами, включая Индию, представляет собой попытку США укрепить экономические связи со странами Индо-Тихоокеанского региона.