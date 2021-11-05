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Общество

Лонгрид 24.kg признан лучшей работой по освещению пандемии COVID-19 в КР

Лонгрид 24.kg «Год с COVID-19. Как коронавирус изменил Кыргызстан и научил всех мыть руки» стал победителем конкурса проекта ЕС «Открытые сообщества — открытые СМИ».

Он признан «Лучшей работой по освещению пандемии COVID-19 в Кыргызстане». Над материалом работали журналисты Мария Орлова и Татьяна Кудрявцева, съемка и видеомонтаж — Гульмира Маканбай кызы, дизайн, верстка и моушн-дизайн — Надежда Хабичевская.

24.kg
Фото 24.kg. Лонгрид 24.kg признан лучшей работой по освещению пандемии COVID-19 в КР

Авторы лонгрида отмечают, что постарались собрать в нем все знаковые статьи, которые писали журналисты агентства в течение года. Здесь и о том, как спасали и умирали на порогах больниц, как выживали в закрытом городе, как одни помогали другим, как учились на дистанционке и как пандемия сказалась на экономике.

Команде 24.kg приятно, что среди множества поданных на конкурс работ, лучшей признан наш лонгрид.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212824/
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