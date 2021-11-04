Бишкекзеленхоз проводит санитарную обрезку деревьев. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, санитарная обрезка в обязательном порядке производится поздней осенью, во время подготовки зеленых насаждений к зиме, когда в них замедляются биологические процессы.

«Это связано с тем, что деревья должны уйти на зимовку максимально здоровыми, крепкими и незараженными различными заболеваниями и вредными насекомыми. Здоровые деревья легче переносят зиму, и весной сокодвижение в них происходит более интенсивно», — отметили в мэрии.

Поводом для санитарной обрезки деревьев могут стать сухие ветки, излишнее загущение кроны и болезни. «Санитарная обрезка позволяет восстановить декоративные качества городских деревьев и избежать распространения заражения всего дерева», — добавили в муниципалитете.

В мэрии просят горожан не оставлять автомобили под деревьями, а в случае падения деревьев или залома ветвей — звонить на круглосуточный номер: 0701321014 или обращаться в кол-центр 1840, 1850 и 0554182185.