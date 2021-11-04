20:51
USD 84.77
EUR 98.21
RUB 1.19
Общество

Бишкекзеленхоз проводит санитарную обрезку деревьев

Бишкекзеленхоз проводит санитарную обрезку деревьев. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, санитарная обрезка в обязательном порядке производится поздней осенью, во время подготовки зеленых насаждений к зиме, когда в них замедляются биологические процессы.

«Это связано с тем, что деревья должны уйти на зимовку максимально здоровыми, крепкими и незараженными различными заболеваниями и вредными насекомыми. Здоровые деревья легче переносят зиму, и весной сокодвижение в них происходит более интенсивно», — отметили в мэрии.

Поводом для санитарной обрезки деревьев могут стать сухие ветки, излишнее загущение кроны и болезни. «Санитарная обрезка позволяет восстановить декоративные качества городских деревьев и избежать распространения заражения всего дерева», — добавили в муниципалитете.

В мэрии просят горожан не оставлять автомобили под деревьями, а в случае падения деревьев или залома ветвей — звонить на круглосуточный номер: 0701321014 или обращаться в кол-центр 1840, 1850 и 0554182185.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212688/
просмотров: 113
Версия для печати
Материалы по теме
Это арычная вода. Затопление домов возле МП «Бишкекзеленхоз» устранили
Территория домов возле МП «Бишкекзеленхоз» затоплена из-за обильного полива
В Бишкеке создадут электронную базу данных зеленых насаждений
Поток воды с утра контролировать тяжело. В мэрии Бишкека ответили читателю 24.kg
Бишкек получил поливную воду
В Бишкеке пробурят скважину для полива двух парков
В Бишкеке деревья обрабатывают специальным раствором против вредителей
Затопление дороги на пересечении улиц 7 Апреля и Токомбаева в Бишкеке устранили
Десять тысяч саженцев посадят в Бишкеке в 2021 году
Европейские саженцы не выдержали бишкекской зимы
Популярные новости
Тариф на&nbsp;проезд. Шесть вопросов о&nbsp;том, сколько будут платить бишкекчане Тариф на проезд. Шесть вопросов о том, сколько будут платить бишкекчане
Выводят деньги из&nbsp;бюджета. Опубликовано расследование о&nbsp;фирме Даниила Урицкого Выводят деньги из бюджета. Опубликовано расследование о фирме Даниила Урицкого
Отравление в&nbsp;&laquo;Империи пиццы&raquo;. Причиной стала рыба Отравление в «Империи пиццы». Причиной стала рыба
Шел к&nbsp;мечте с&nbsp;восьмого класса. Ырыскелди Эмилбек уулу об&nbsp;учебе и&nbsp;жизни в&nbsp;США Шел к мечте с восьмого класса. Ырыскелди Эмилбек уулу об учебе и жизни в США
Бизнес
Платите за&nbsp;электроэнергию без комиссии через мобильное приложение MegaPay Платите за электроэнергию без комиссии через мобильное приложение MegaPay
Международные переводы с&nbsp;комиссией 0&nbsp;процентов в&nbsp;мобильном приложении RSK24 Международные переводы с комиссией 0 процентов в мобильном приложении RSK24
Нарендра Моди объявил о&nbsp;планах по&nbsp;достижению нулевого уровня выбросов к&nbsp;2070-му Нарендра Моди объявил о планах по достижению нулевого уровня выбросов к 2070-му
Временное изменение режима работы &laquo;Оптима Банка&raquo; Временное изменение режима работы «Оптима Банка»
4 ноября, четверг
20:45
Бишкекзеленхоз проводит санитарную обрезку деревьев Бишкекзеленхоз проводит санитарную обрезку деревьев
20:23
В Узгенском районе открылся автоЦОН
20:09
Ситуация на кыргызско-узбекской границе. Состоялась встреча погранпредставителей
20:02
Перебросить пиво пытались в одну из колоний в Бишкеке. Подозреваемого задержали
19:47
На Иссык-Куле для сотрудников ГКНБ построили еще один служебный дом