Россотрудничество создаст Российский детский онлайн-университет в странах СНГ. Об этом сообщает организация на своей странице в Facebook.

По ее данным, системный образовательный проект реализуется Россией впервые. Программа ориентирована на детей и подростков ближнего зарубежья и рассчитана на два года. Разработчиком выступил Юго-Западный государственный университет.

«Задача Российского детского университета — показать школьникам, что наука интересна и увлекательна. Программа обучения включает естественно-научные и технические дисциплины и рассчитана на три возрастные группы: 7-9 лет, 9-11 лет и 12-14 лет. Рабочий язык — русский», — отметили в организации.

На портале Российского детского университета будут доступны российские базы знаний, справочные материалы к занятиям, ответы на наиболее интересные вопросы детей-студентов. Пилотный запуск сайта планируется 5-7 ноября в Казахстане и Кыргызстане.